CHP’li belediyeden işçi kıyımı

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Antalya'dafestivale para bulup işçi ikramiyelerini ödeyemeyen CHP'li Finike Belediyesi'nde işçi kıyımı yaşanıyor. Seçim sloganı 'İş, aş ve ekmek' olan CHP'li Başkan Mustafa Geyikçi, göreve gelince sözünde durmadı. 18 çalışanın işine son verildi, işçilere gönderilen tebligatta işten çıkarılma nedeni olarak 'ihtiyaç fazlası personel' gösterilmesi dikkat çekti. İş akitleri fesih edilenlerin 13 işçiden, birinin sözleşmeli memur, 4'ünün de teknik personel olduğu belirlendi. Ayrıca 6 işçi için de işten çıkarılma kararı alındığı ve kısa süre sonra bu kişilerin de işten çıkarılacağı iddia edildi. İddialara göre, Başkan Geyikçi'nin elinde işten çıkarılacak 120 kişilik bir liste bulunduğu, boşalan yerlere ise 80'i CHP, 80'i de İyi Partili'lerin işe alınacağı öne sürüldü. Bir diğer iddiaya göre de işe girmek için sırada bekleyenlerden başında İyi Parti İlçe Başkanı İsmet Çetin geldiği ifade edildi. Çetin'in belediye başkan yardımcılığı beklediği öğrenildi. Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammet Talha Kandil, "Seçim öncesi kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını belirtenleri verdikleri namus sözlerini tutmaya davet ediyoruz" dedi.