Enflasyon üç ay içinde tek hane

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimizyılki kur saldırısının ardından Ekim 2018'de yüzde 25'i geçtikten sonra, Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde devam eden dengelenme süreciyle birlikte Haziran 2019'da yüzde 16'nın altına gerileyen enflasyon, temmuzda beklentinin altında kaldı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TFÜE) temmuzda yüzde 1.36 ile 1.6 olan beklentinin altında gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 16.65 oldu. Önümüzdeki dönemde enflasyon baskısının azalacağının net sinyali ise Üretici Fiyatları Endeksi'nde (ÜFE) kendini gösterdi. ÜFE aylık bazda yüzde 0.99 azalırken, yıllıkta ise yüzde 25.04'ten 21.66 ile Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Haziran ayında 932 baz puan olan ÜFE-TÜFE makası temmuzda 501 puana kadar indi. Bu gerilemenin, nihai ürün fiyatları üzerindeki baskıyı, diğer aylara göre azaltması bekleniyor.Ana harcama grupları itibarıyla aylık en yüksek artış bir kerelik zamlar ve biten vergi indirimleri nedeniyle yüzde 4.46 ile ulaştırma grubunda gerçekleşirken, ev eşyasında yüzde 4.24, konutta yüzde 3.10 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek fiyat artışı yüzde 29.18 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda oldu. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27.91 ile karpuzda gerçekleşti.Geçen yılın temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 0.55 artması nedeniyle baz etkisi gözlenmezken, asıl düşüş ağustos, eylül ve ekimde görülecek. TÜFE geçen yılın ağustos ayında yüzde 2.3, eylülde yüzde 6.3, ekimde ise yüzde 2.67 artmıştı.Analistler, önümüzdeki üç ay içinde enflasyonda yıllık bazda yüzde 8-10 arasındaki seviyenin görülebileceğine dikkat çekti. Analistler, Merkez Bankası'nın yılsonuna kadar 4 puan daha faiz indirimi yapabileceğini söyledi.