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Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, Başkan Erdoğan'ın faiz indirim talebinin gerçekçi olduğunun görüldüğünü belirterek, Türk ekonomisinin kötü dönemi arkasında bıraktığını yazdı. Türk lirasının mayıs ayından bu yana en istikrarlı para birimi olduğunu vurgulayan gazete, enflasyon oranlarının da düşüş göstereceğini ifade etti.Türkiye ekonomisindeki istikrarın yanı sıra enflasyonla kararlı mücadele adımları tüm dünyada olduğu gibi Alman medyasının da dikkatini çekmeye devam ediyor. Ülkenin önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, "Erdoğan'ın Faiz Kararının Doğru Olduğu Kanıtlandı" başlıklı analizinde, faizlerin yüzde 24'ten yüzde 19,75'e düşürülmesi sonrasında yaşananların diğer ülkelerden daha olumlu sonuçlara yol açtığı kaydedildi. Erdoğan'ın faiz indirimi yönündeki çağrılarının eleştirilere maruz kaldığı hatırlatılan analizde, "Fakat bu talebin gerçekçi olduğu görüldü. Ekonomi kötü dönemi arkasında bırakmış görünüyor" denildi.