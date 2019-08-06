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Kira zam oranı ne kadar oldu? İşte ile Ağustos 2019 ve hesaplama yöntemi...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Ağustos ayında kira sözleşmesi yapacak vatandaşların kira zam oranı belli oldu. Uzun süreden beri kirada oturanlar TEFE ve TÜFE oranlarına göre gelecek olan artış oranlarının açıklanmasını bekliyordu. İşte Ağustos 2019 kira zam oranı?

Giriş Tarihi: 6.8.2019 15:28
Kira zam oranı ne kadar oldu? İşte TEFE TÜFE ile Ağustos 2019 kira artış oranları ve hesaplama yöntemi...

Ağustos ayına girmemizle beraber vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz ay oturduğu evdeki sözleşmesi dolanlar Ağustos ayı itibariyle yeni imzalayacakları sözleşmelerle kira oranlarında ne kadar artış olacağını merak ederek ile Ağustos 2019 kira artış oranları ne kadar oldu sorularıyla arama motorlarında araştırma yapmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı açıklamalara göre yeni kira zam oranları da şekillenmiş oldu. İşte detaylar...

AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Ağustos 2019 kira artış oranlarına ilişkin tüm detyalrı haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;

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Kira zam oranı ne kadar oldu? İşte TEFE TÜFE ile Ağustos 2019 kira artış oranları ve hesaplama yöntemi...
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