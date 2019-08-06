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ne zaman idrak edilecek? 2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte detaylar

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimine göre tarihi daha önce belli olmuştu. İslam âlemi için büyük öneme sahip olan bu önemli gün için geri sayım başladı. Tatil planlarını bu tarihlere göre yapacak olan vatandaşlar ‘’Kurban Bayramı ne zaman’’ sorusunun cevabını ararken, tatil olacak günler de merak ediliyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman ve hangi güne dek gelecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 9 gün mü? İşte tüm bu soruların yanıtı…

Giriş Tarihi: 6.8.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 6.8.2019 10:27
Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? 2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte detaylar

İslam âlemi için en değerli günler arasında yer alan bu önemli gün için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman, sabah saatlerinde camileri dolup taşıracak. Ardından ise Kurban ibadetini yerine getirecek. Öte yandan bayramı fırsat bilerek tatil yapmak isteyen kişiler '' ne zaman'' sorusunun cevabına göre planlarını yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi ile detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden yayınladığı dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihi açıkladı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bir diğer merak edilen konu da tatilin kaç gün süreceği oldu. Merak edilen tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar;

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Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? 2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte detaylar
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