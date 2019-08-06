Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? 2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? İşte detaylar

İslam âlemi için en değerli günler arasında yer alan bu önemli gün için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman, sabah saatlerinde camileri dolup taşıracak. Ardından ise Kurban ibadetini yerine getirecek. Öte yandan bayramı fırsat bilerek tatil yapmak isteyen kişiler ''Kurban Bayramı ne zaman'' sorusunun cevabına göre planlarını yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi ile detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden yayınladığı dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihi açıkladı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bir diğer merak edilen konu da tatilin kaç gün süreceği oldu. Merak edilen tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar;