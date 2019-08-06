Merkez Bankası’ndan rezerv hamlesi

BUGÜN NELER OLDU

MuratUysal'ın başkanlığa getirilmesinin ardından geçen hafta politika faizini 4.25 puan indirerek ekonomiye destek olan Merkez Bankası, dolarizyonu önleyip rezervlerini güçlendirmek için dün önemli bir adım daha attı. Banka, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 100 baz puan artırdı. TCMB'den yapılan duyuruda aynı zamanda Merkez Bankası nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verildiği belirtildi. Duyuruda, söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2.1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi. Analistler, TCMB'nin bu hamle ile rezervlerini artıracağını belirtti. Banka, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihalesinde de değişikliğe gitti. Bundan sonra Döviz Karşılığı Türk Lirası 1 hafta vadeli swap işlemi değil, çoklu fiyat yöntemiyle 1, 3, 6 ay vadeli swap işlemleri gerçekleştirecek.