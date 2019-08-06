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’nin otomobilinin ilk prototipi görücüye çıktı

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Türkiye’nin otomobilinin ilk prototipi görücüye çıktı
Türkiye, teknoloji odaklı kalkınma projeleri ile üst lige oynamaya devam ediyor. Vatandaşın büyük heyecanla beklediği "Türkiye'nin Otomobili" projesi başarıyla sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'yla (TOGG) bir araya geldi. Toplantıda yerli otomobilin ilk prototip modeli incelendi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Hisarcıklıoğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve değerli yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla TOGG yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik" ifadelerine yer verdi.
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Türkiye’nin otomobilinin ilk prototipi görücüye çıktı
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