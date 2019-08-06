Yalova’ya 180 milyon dolarlık yatırım

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Karaderili Şirketler Grubu, 180 milyon dolarlık yatırımla Yalova'da hayata geçirdiği Terma City Otel'i hizmete açtı. 2 bin 200 yatak kapasiteli otelde, 6 bin metrekarelik beş yıldızlı Spa merkezi, bin metrekarelik başkanlık suiti ve 250 ile 500 metrekarelik büyüklüklere sahip 20 adet kral dairesi bulunuyor. Karaderili Şirketler Grubu Ceo'su Tevfik Talas, otele gelen turistlere Yalova ve yakın illeri gezmeleri için de turlar düzenleyeceklerini belirterek, "Turistlerin Yalova ve yakın şehirlerde yapacakları alışverişlerle bölge ekonomisine 20 milyon dolarlık katkı sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.