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ile ilgili Ziraat Bankası, ve geçtigimiz hafta konut - taşıt ve ihtiyaç kredisinde indirime gittiğini duyurmuştu. Kredi faiz oranlarındaki indirimi uzunca bir süredir bekleyen vatandaşlar söz konusu haber sonrası soluğu bankalarda aldı. Dün 3 kamu bankası ortak açıklama yaparak, konut kredisine 2 günde rekor talep geldigini belirtti. Ev ve otomobil almak ya da diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler faiz indirimleri sonrası ‘kredi faiz oranları ne kadar?’ ‘ düştü mü’ sorgulamalarını hızlandırdı. Öte yandan, uzmanlar kredi faiz indiriminin kamu bankaları ile sınırlı kalmayacağını özel bankaların da düşük faizli kredi uygulamasını duyuracaklarını belirtiyor. Peki Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş Bankası, Garanti Bankası konut - ihtiyaç - faiz oranları ne kadar? İşte 2019 güncel kredi faiz oranları!

Giriş Tarihi: 7.8.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 10:05
Kredi faiz oranları düşmeye devam edecek! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti Bankasi konut - taşıt - ihtiyaç kredisi 2019 faiz oranları ne kadar?

Kredi çekmek isteyen vatandaşlara yönelik gelen müjdeli haber sonrası, yeni oluşan merak konusu oldu. Uzmanlar indirimlerin gayrimenkul sektörüne hareket getirdiğini özellikle bayram sonrası bu ivmenin daha da yüksek bir şekilde görüleceğini belirtiyor. Biz de internet uzerinden gün aşırı araştırma yaparak güncel oranlarla ilgili bilgi edinmek isteyen kişilere yönelik yeni oranları haberimizde derledik. Ziraat Bankası, Akbank, Halbank, Garanti Bankası, ING Bank, , İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka hangi oranı uyguluyor. İşte kredi faiz oranları ile ilgili tüm detaylar!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç/Tüketici: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.43

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Kredi faiz oranları düşmeye devam edecek! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti Bankasi konut - taşıt - ihtiyaç kredisi 2019 faiz oranları ne kadar?
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