Kredi faiz oranları düşmeye devam edecek! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti Bankasi konut - taşıt - ihtiyaç kredisi 2019 faiz oranları ne kadar?

Kredi çekmek isteyen vatandaşlara yönelik gelen müjdeli haber sonrası, yeni oluşan kredi faiz oranları merak konusu oldu. Uzmanlar indirimlerin gayrimenkul sektörüne hareket getirdiğini özellikle bayram sonrası bu ivmenin daha da yüksek bir şekilde görüleceğini belirtiyor. Biz de internet uzerinden gün aşırı araştırma yaparak güncel oranlarla ilgili bilgi edinmek isteyen kişilere yönelik yeni oranları haberimizde derledik. Ziraat Bankası, Akbank, Halbank, Garanti Bankası, ING Bank, Vakıfbank, İş Bankası kredi faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka hangi oranı uyguluyor. İşte kredi faiz oranları ile ilgili tüm detaylar!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç/Tüketici: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.43