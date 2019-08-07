Ne kadar erken o kadar iyi

BUGÜN NELER OLDU

Anne babaların en büyük dertlerinden biri de eğitim masrafları. Hatta üniversite bitince öğrenim kredileri de eklenince tüm ailenin derdi oluveriyor. Üniversite mezunları da aldıkları kredilerin ödemesini düşünüyor. Türkiye'de özel okullarda masraflar eğitim hayatı boyunca 1 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Aile için bütçede hatırı sayılır yer tutan bu kalem Türkiye'de nispeten iyi durumda. Ama örneğin ABD'de 1.5 trilyon dolar gibi devasa bir rakama ulaşarak tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Amerika'da 44 milyon kişinin eğitim borcu var. Yani Türkiye nüfusunun yarısı kadar bir kitleden bahsediyoruz. Türkiye'de sigorta sektöründe yeni geliştirilen ürünler de bu sorun yaşanmaması için yaratılmış durumda. Son dönemde sektörde eğitim konusunda çok yeni ürünler geliştiriliyor. Bireysel Emeklilik Sistemi benzeri para birikimi yapmayı sağlayan ürünler de var, kaza, ölüm gibi bir sebeple ebeveynlerin başına bir şey gelmesi durumunda eğitim masraflarını karşılayan da. Hatta yurtiçi ve yurtdışına özel paketler de mevcut. Burada en çok dikkat edilmesi gereken ise erken başlamak. Erken başlamak derken çocuk doğar doğmaz da olabilir. 1 yaşındayken de. Ne kadar erken sigortalılık başlarsa biriken para daha fazla oluyor ve aylık ödemesi daha az oluyor. Ya da şu anda aylık verdiğiniz 200 TL ile ulaşabileceğiniz miktara ulaşmak için binler mertebesine çıkmak zorunlu oluyor. Şöyle kısa bir örnek vermek gerekirse 4 yaşında aklınızdaki rakama ulaşmak için ayda 299 TL prim ödemeniz gerekirken, 10 yaşına geldiğinde prim tutarı 795 TL'yi buluyor. İşin özü çocuğun 10 yaşına gelip eğitim masrafları arttığında elinizde okul masraflarını düşünmek istemiyorsanız doğru sigorta yaptırma tarihi hemen yarın.