Savaş KURa sıçradı

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı tartışması büyürken, ABD Hazinesi'nin önceki gün aldığı karar, yeni cepheyi kur üzerinden açtı. ABD Çin'i 1994'ten bu yana ilk kez kur manipülatörü ilan etti. Eski ABD Başkanı Bill Clinton'un 1994'te Çin'i "kur manipülatörü" ilan etmesinden bu yana hiçbir ülke bu uygulamayla suçlanmamıştı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pekin yönetimi, "döviz manipülatörlüğü" yapmak ve yuanın değerini piyasaya müdahale ederek düşük tutmakla suçlandı.



ÇİN'DEN SERT MİSİLLEME

Çin Merkez Bankası (PBOC) AB'nin kararına sert tepki göstererek, "Yuan'ın son dönemdeki değer kaybı Çin tarafından manipüle edilmedi, karar piyasa tarafından verildi" değerlendirmesinde bulundu. Çin Ticaret Bakanlığı da bu karara karşı, Çinli şirketlerin ABD'den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının tırmanması birlikte parite kilit önemdeki 7 seviyesinin üzerine tırmanarak, yuan 11 yılın en düşük seviyesine inmişti. Ticaret savaşında yeni cephenin kurlar üzerinden açılması piyasalarda gerilimi artırdı. Bu gelişmelerle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen enstrümanlara yönelmeye devam ettiğini kaydeden analistler, gelişmiş ülke tahvil faizlerinin tarihi düşük seviyelere gerilediğini söyledi. Altının onsu 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Başta ABD borsaları olmak üzere, hisse senetlerinde sert satışlar yaşandı.



KUR MANİPÜLATÖRLÜĞÜ İÇİN ÜÇ KRİTER

* ABD ile 20 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası verilmesi

* Cari fazlanın GSYH'nin yüzde 3'ünden fazla olması

* Devam eden tek taraflı döviz alımları ve bu alımların 12 aylık dönemde GSYH'nin yüzde 2'sini aşması

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