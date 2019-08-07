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’nin yeni ekip kıyafetleri Türk kültürüyle tasarlandı

Giriş Tarihi: 7.8.2019
THY’nin yeni ekip kıyafetleri Türk kültürüyle tasarlandı
Türk Hava Yolları (THY) kabin ekipleri, uzun menzilli rotalarda İtalyan tasarımcı Ettore Bilotta'nın hazırladığı yeni üniformalarını kullanmaya başladı. THY'nin 85. yılı nedeniyle tasarlattığı, farklı iklimlerdeki uzun menzilli uçuşlarda sıkı testlerden geçirilen, bayrak kırmızısı ve antrasit gri renklerindeki yeni kabin kıyafetleri, 25 bin personel için birebir ölçü alınarak kişiye özel dikildi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, rakipsiz hizmet kalitelerinin en önemli unsurunu oluşturan kabin ekiplerinin şıklığı ve rahatlığının, THY markası açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Kabin memurlarından Eda Akar da, THY ailesinin bu üniformalarla yeni bir sayfa açtığını kaydetti.
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THY’nin yeni ekip kıyafetleri Türk kültürüyle tasarlandı
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