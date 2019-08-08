Devler TL diyor

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılki kur saldırısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı kapsamında atılan adımlarla başta enflasyon ve cari açık olmak üzere makro verilerindeki olumlu gelişmelerle pozitif ayrışan Türkiye, dünya devi yatırım bankalarının ilgi odağı haline geldi.Ticaret savaşları geriliminin etkisiyle yurtdışı piyasalar sarsılmaya devam ederken, dolar dün 5.48 TL'nin altına inerek 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Türk Lirası 9 Mayıs'tan bu yana yüzde 12.3, Merkez Bankası'nın 4.25 puanlık faiz indirimi yaptığı 25 Temmuz'dan bu yana ise yüzde 3.8 ile dolar karşısında tüm dünyada en fazla değer kazanan para birimi oldu. Türkiye ekonomisinin sergilediği olumlu performans, dünya devi yatırım bankalarının da rotayı Türk Lirası'na çevirmesini sağladı. Alman devi Deutsche Bank, Rus Rublesi ve Güney Afrika Randı karşısında Türk Lirası alım tavsiyesi verdi. ABD'li dev yatırım bankası da Citi de, dün yayınladığı raporda müşterilerine euroya karşı TL'ye tavsiye etti.Türk Lirası'na ilişkin en çarpıcı analiz ise Societe Generale'dan geldi. Kurumun, Londra'da bulunan gelişen piyasalar stratejisti Phoneix Kalen'in müşteri notunda Türkiye'nin küresel faiz avı ve ekonomik dengelenmeden fayda sağlayacağına dikkat çekti. Kalen, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının Türkiye'ye etkisinin sınırlı olduğunu ve Türkiye'ye yönelik ABD yaptırımı riskinin de savuşturulduğunu ekledi. Güney Afrika Randı'na karşı TL öneren Kalen, dolar/TL'de hedefin ise 4.7026 seviyesi olduğunun altını çizdi.Küresel risk iştahının bu kadar bozulduğu bir dönemde kurda ciddi bir hareketlenme görülmediğinin altını çizen GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, "Enflasyondaki keskin düşüş beklentileri, gelişmiş dünya merkez bankalarının parasal gevşeme trendine girmesi, petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve görece ucuz değerleme TL'ye ilgiyi artıyor. Düşüşün devam etmesi halinde ilk etapta 5.32 TL seviyesi görülebilir" değerlendirmesinde bulundu.