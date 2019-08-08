Hazine’de teşkilat güçlendi

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın temel görevleri ve teşkilat şemasında değişikliklere gidildi. Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle bakanlığa yurtiçi ve yurtdışındaki şirketlere iştirak sağlama görevi verildi. Yeni Ekonomi Programı kapsamında yürütülen yapısal dönüşüm adımları dikkate alınarak bakanlığa bağlı hizmet birimlerinde de değişikliğe gidildi.Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, ekonominin yol haritası orta vadeli program, orta vadeli plan, sektörel planları Strateji ve Bütçe Başkanlığı'yla birlikte hazırlayacak, makro dengeleri oluşturmakla görevli olacak.Kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit edecek, sınırlamalar koyacak. Bu konularda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapacak, tedbirleri alacak ve uygulamayı izleyecek. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nün bazı yetkileri Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Müdürlük, finansal istikrarın sürdürülmesi amacıyla sistemik risklerin izlenmesi, yönetilmesine ilişkin kurumsal çerçeveyi güçlendirecek. Muhasebat Genel Müdürlüğü, kamunun işlettiği eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakım evi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden elde edilecek gelirlerin muhasebesine ilişkin kuralları belirleyecek. Hazine Kontrolörleri Kurulu da "başkanlık" unvanıyla yeniden yapılandırıldı.Bakanlık kaynakları, yurt içi ve yurtdışındaki şirkete iştirak edilmesinin "şirket kurtarma operasyonu" olduğu iddialarına yanıt geldi. Geçmişten bu yana KİT'ler ve bağlı kuruluşların anonim şirkete ortak olmasının yasal bir zemini bulunduğunu anımsan kaynaklar, yurt dışında şirket kurulması konusunda Cumhurbaşkanı'nın yetkili kılındığını anımsattı.