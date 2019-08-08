Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Mondelez’den Türkiye’ye 54 milyon dolarlık yatırım

’den ’ye 54 milyon dolarlık yatırım

PINAR ÇELİK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019
Mondelez’den Türkiye’ye 54 milyon dolarlık yatırım
Amerikalı sakız ve şekerleme firması Mondelez, yatırım yapmak için 54 ülke arasından Türkiye'yi seçti. Türkiye'ye bu yıl 54 milyon dolarlık yatırım yapmaya hazırlandıklarını belirten Genel Müdür İhsan Karagöz, Mondelez'in 7 yılda Türkiye'ye 220 milyon liralık yatırım yaptığını, yeni yapılacak 54 milyon dolarlık tutarın neredeyse 7 yıllık yatırıma eşdeğer olduğunu söyledi. Yapılacak makine parkuru yatırımının tamamen ihracata yönelik olduğunun altını çizen Karagöz, "Bu adımmız ihracatımızı yüzde 50 artıracak. 100 kişilik de yeni istihdam öngörüyoruz" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mondelez’den Türkiye’ye 54 milyon dolarlık yatırım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN