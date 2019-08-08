Mondelez’den Türkiye’ye 54 milyon dolarlık yatırım

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sakız ve şekerleme firması Mondelez, yatırım yapmak için 54 ülke arasından Türkiye'yi seçti. Türkiye'ye bu yıl 54 milyon dolarlık yatırım yapmaya hazırlandıklarını belirten Genel Müdür İhsan Karagöz, Mondelez'in 7 yılda Türkiye'ye 220 milyon liralık yatırım yaptığını, yeni yapılacak 54 milyon dolarlık tutarın neredeyse 7 yıllık yatırıma eşdeğer olduğunu söyledi. Yapılacak makine parkuru yatırımının tamamen ihracata yönelik olduğunun altını çizen Karagöz, "Bu adımmız ihracatımızı yüzde 50 artıracak. 100 kişilik de yeni istihdam öngörüyoruz" dedi.