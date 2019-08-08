Türk Telekom sendikayla toplu iş sözleşmesi imzaladı

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TürkTelekom ile Türk Haberİş Sendikası arasında 16 Nisan'da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. 10 bin 200 sendika üyesi çalışanı kapsayan sözleşme, 1 Mart 2019 ila 28 Şubat 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Anlaşmaya göre, sendikalı Türk Telekom çalışanlarının ücretlerine ilk 6 aylık dönem için seyyanen 480 lira, ikinci 6 aylık dönem için seyyanen 300 lira, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemler için ise yüzde 4.25 zam yapılacak. Üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemdeki enflasyon oranının (TÜFE) yüzde 4.25'i aşması durumunda, aşan kısma denk düşen tutar ücretlere ilave edilecek. Grup olarak, insana yatırımı ana odak noktaları arasında tuttuklarını söyleyen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Haber-İş Sendikası ile bayram öncesinde anlaşmaya varmış olmaktan mutluyuz" diye konuştu. Türkiye Haber-iş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ise "Ülkedeki koşullar dikkate alındığında iyi bir sözleşme imzaladık" değerlendirmesini yaptı.