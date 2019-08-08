Ülker, ihracat ve yurt dışı operasyonlarında yüzde 61,1 büyüdü

Ülker Bisküvi'den finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamaya bakıldığında 2019 yılı ikinci çeyreğinde cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,7 artışla 1 milyar 820 milyon TL'ye ulaştı. Ülker Bisküvi'nin Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2019 yılı ikinci çeyreğinde 318,6 milyon TL olurken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 59 oranında arttı.

İhracat ve yurt dışı operasyonların ciro içindeki payı 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 33,2 iken 2019'un aynı döneminde yüzde 38,5'e ulaştı. FAVÖK içindeki pay ise 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,4 puan artarak yüzde 45,6'ya yükseldi.