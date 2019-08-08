Yavuz, Doğu Akdeniz’de sondaja başladı

BUGÜN NELER OLDU

Derin deniz sondaj gemisi Yavuz, KKTC tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondaja başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün itibarıyla 1.710 metre sondaj derinliğine ulaştık. Burada yaklaşık 2.5-3 aylık bir program söz konusu olacak. Öyle ümit ediyoruz ki, hedef noktaya ulaştığımızda inşallah burada doğalgaz varlığına da ulaşmış olacağız" dedi. Dönmez, bu ay içinde ikinci sismik gemi MTA Oruç Reis'in de Akdeniz'e gönderileceğini açıkladı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise Türkiye'ye teşekkür ederek, "Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızın korunması bakımından, bu zenginliklerde Kıbrıs Türkleri'nin de haklarını savunabilmek ve başarılı çalışmalar içerisinde bulunmak için oldukça yüksek maliyetli çalışmaların sürdürülmesi kolay bir olay değil" diye konuştu.