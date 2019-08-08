Zeytine inovasyon kattı, 35 ülkeye satış yapıyor

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Anadolu'nun her bir yöresinden unutulmaya yüz tutan yerel lezzetleri Peynirci Baba Yöresel Kahvaltılık mağazalarında satışa sunan Yöre Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Keskin, "Yöre Grup; zeytin, peynir ve süt ürünleri alanındaki üç fabrikası ile gıda enflasyonunun artış göstermemesi için örnek bir işletme modeli çiziyor" dedi. Türkiye'nin 7 ilinde 90 Peynirci Baba mağazası açtıklarını ve her yıl yaklaşık 10 yeni mağaza açarak sağladıkları istihdam sayısını 1.300'e çıkardıklarını anlatan Ali Keskin, "Aylık 750 ton, yıllık 9 bin ton zeytin üretim kapasitesine sahip Peyba Gemlik Zeytin, Turşu ve Gurme Ürünler Fabrikası, Çanakkale Peynir Fabrikası ve Kartepe Süt, Yoğurt ve Tereyağ Fabrikalarımızda günlük 90 ton süt işliyoruz" diye konuştu.