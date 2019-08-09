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Bakan Pakdemirli alım fiyatını açıkladı

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl ton başına 950 lira olan fiyatının, 2019 yılında yüzde 21 artırılarak ton başına 1150 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 18:32 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 18:33
Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını açıkladı

Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında mısır alım fiyatının ton başına 950 lira olduğunu hatırlatarak, bu sene için yüzde 21 artışla 1150 lira olarak tespit ettiklerini belirtti.

Mısır için belirlenen bu fiyatın, Bakanlık tarafından verilecek yaklaşık ton başına 60 liralık prim ve diğer desteklerle birlikte 1210 liraya kadar yükseldiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Açıklanan bu fiyatla üreticimiz, maliyete göre yüzde 48, diğer bir ifadeyle ton başına 390 lira gelir elde etmiş olacaktır" ifadesini kullandı.

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Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını açıkladı
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