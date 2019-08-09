Dolar düşüyor hesap çözülüyor

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılki kur saldırısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde alınan tedbirler ve uygulanan Yeni Ekonomi Programı'yla dengelenme sürecine giren ekonomi ile küresel merkez bankalarının genişleyici politikalarının piyasada yarattığı olumlu hava, döviz hesaplarındaki çözülmeyi hızlandırdı. Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisi artarken, yurtiçi yerleşiklerin de döviz hesapları 2 Ağustos ile biten haftada tarihi zirveden 942 milyon dolar azalışla 185.7 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta döviz hesapları 186.65 milyar dolardı.Merkez Bankası verilerine göre, döviz hesaplarındaki çözülmenin büyük çoğunluğu şirketlerden geldi. Şirketlerin döviz hesapları 1 milyar dolar azalışla 69.17 milyar dolara geriledi. Yerel seçimlerin öncesinde özellikle sosyal medya üzerinden yapılan manipülatif haberler nedeniyle dövize yönelen bireysel yatırımcıların talebi ise ekonomide yaşanan toparlanma, Fed ve ECB'nin adımları, enflasyonun düşüş trendine girmesi gibi nedenlerle hız kesti. 2 Ağustos ile biten haftada bireylerin yabancı para mevduatı 62.1 milyon dolar arttı.Analistler önümüzdeki günlerde bireysellerin döviz tevdiat hesaplarının da azalmaya başlayacağını belirtiyor. GCM Yatırım Menkul Değerler'den Enver Erkan, döviz hesaplarına yönelen yatırımcıların, Ağustos 2018'de yaşanan kur saldırısında, 6-7 TL'den pozisyon açtıklarını, o nedenle bu hesapları tuttuklarını söyledi.Erkan, "Bir süre sonra yatırımcıların gerileyen döviz kuru seviyesi ve düşen mevduat faizleri arasında bir seçim ikileminde kalacak. Bu yatırım kararlarını tetikleme konusunda ise gelişmeler belirleyici olacaktır. Şu anda malum; o papaz dönemindeki 6-7 maliyetlenme seviyelerinden çok uzaktayız ve önemli bir sorun yaşamadığımız sürece buraları tekrar görmemiz zor. Bu noktada bu seviyelerden ümidini kesen döviz alıcıları, kurun yukarı tepki verdiği dönemlerde zaman zaman DTH bozma eğilimine girebilir. Şu aşamada yatırımcı davranışları riskleri nasıl algıladıklarına göre değişim gösterecektir" dedi.