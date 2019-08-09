Halkbank’tan ekonomiye 380 milyar destek

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Halkbank ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Nakdi ticari kredilerini 2018 yılsonuna göre yüzde 13 artırarak 241.3 milyar TL'ye taşıyan Halkbank, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yılın ilk yarısında yüzde 17.5'e yükseltti. Aynı dönemde toplam kredilerini yüzde 10.4 artışla 377.6 milyar TL'ye yükselten bankanın aktif büyüklüğü ise yüzde 13.4 artışla 429 milyar TL oldu. Halkbank'ın toplam mevduatı ise yılın ilk yarısında yüzde 5.9 artışla 263.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ekonomik dengelenme sürecinde döviz kurlarında ve enflasyonda yaşanan gerilemenin ardından kredi faizlerinde yaşanan düşüşü, yıl boyunca hayata geçirilen tedbirlerin doğal bir sonucu olarak gördüklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Sıkı bir mali disiplinle yürütülen ekonomi politikalarının makroekonomik göstergelere kısa sürede olumlu yansımasından memnunuz. Faizlerde yaşanan indirimlerin de etkisiyle ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacak ve yılın ikinci bölümünde performansımızı daha da yukarı taşıyacağız" dedi.