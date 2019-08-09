Kriz tetikçilerine bir tokat daha: Türkiye ekonomisi bir kez daha meydan okudu

Türkiye'de kriz tetikçiliğini kendilerine görev bilen sözde ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararından bir kriz çıkacağını umuyorlardı ama banka, piyasayı iyi okuyanların tahmin ettiği marjda indirim yapınca kriz tellalları ters köşe oldu.

TÜRK EKONOMİSİ BİR KEZ DAHA MEYDAN OKUDU

Takvim'in haberine göre Northwest Passage Capital Advisors şirketinin yöneticisi Will Slaughter Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kriz tetikçilerini bir kez daha hüsrana uğrattığını yazdı.



Slaughter,"Her zamanki gibi Türkiye bu ekonomik çoküntü söylemlerine karşı bir kez daha meydan okudu" dedi.



BUNLARIN HİÇBİRİ OLMADI

1 yıl önce Türkiye hakkında olumsuz yorum yapanların haksız çıktığını, 'banka sistemi çökebilir ve Erdoğan sermaye kontrolü uygulayıp IMF'nin kapısına dayanabilirdi' diyenlerin yanıldığını aktaran Slaughter," Ama bunların hiçbiri olmadı" dedi.

ENFLASYON 18 AYIN DİBİNDE

Enflasyon rakamlarındaki iyileşmeye de dikkat çeken isim, "TL şimdi en kötü seviyesinden tam yüzde 25 daha iyi durumda, enflasyon 18 ayın dibinde" diyerek kriz tetikçilerinin yanıldıklarını bir kez daha ortaya koydu..