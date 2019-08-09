Müjdeli haber geldi! Dev proje 2 yıl önce bitecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Rize'ye gelerek yapımına devam eden Türkiye'nin deniz dolgusu üzerine yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından basın toplantısı düzenleyen Bakan Turhan, havalimanında toplamda 85 milyon 500 bin ton dolgu yapılacağını belirtti. Havalimanı'nda günlük 242 ağır iş makinesi ile günde 120 ton taş dolgu yapıldığını kaydeden Bakan Turhan, "Rize- Artvin Havalimanı, Avrupa'nın deniz üzerine kurulan ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanından sonra ülkemizin deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilecek ikinci havalimanı oldu. Bu havalimanımızda 85 milyon 500 bin ton dolgu yapılacak. Ve şu ana kadar da 242 ağır iş makinesi ile günde 120 bin ton taş dolgu yapılarak 32 milyon ton üzerinde taş dolgusunu tamamlamış durumdayız. Bunun 11 milyon tonu da kategorik taş dediğimiz mendireğin yapımında kullanılıyor. Ve havalimanımızın en önemli kısmı olan taş dolgu mendireğin yüzde 64'ü bitmiş durumda. Havalimanı altyapı tesisleri inşaatının tamamı düşünüldüğünde ise projenin yüzde 40'ına yakınını tamamlamış bulunuyoruz.-