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'de bayram yoğunluğu

tatilini şehir dışında değerlendirmek isteyen yolcular Havalimanı’nda yoğunluğa neden oldu.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 14:46
Sabiha Gökçen'de bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluğa sebep oldu. Bilet işlemlerinin gerçekleştirildiği kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Havalimanı yetkililerinin aldığı önlemler sonucunda yolcular sorunsuz bir şekilde uçaklarına gitti. Kurban Bayramı tatilini Gaziantep'te ailesinin yanında geçireceğini belirten Mustafa İzci, "Gaziantep'e ailemin yanına gidiyorum. Burada İkitelli Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum. Herkesin bayramını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim" dedi.

PEGASUS'TAN 137 EK SEFER

Tatilini şehir dışında geçirecek olanların yoğun talebi nedeniyle ulaştırma şirketleri ek seferleri devreye aldı. Bayram dolayısıyla 8-19 Ağustos tarihleri arasında toplam 6 bin 583 seferle hizmet verecek olan havayolu şirketi Pegasus, 137 ilave sefer düzenleyerek tüm uçaklarını yolcular için seferber edeceklerini duyurdu. Öte yandan, Kurban Bayramı tatilinin içinde bulunduğu 9 Ağustos- 18 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan 7 bin 139 uçağın iniş ve kalkış yapması planlanıyor.

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Sabiha Gökçen'de bayram yoğunluğu
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