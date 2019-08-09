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Son dakika haberi: ve motorine flaş gelişme! İşte yeni fiyatları...

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ve motorin fiyatlarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Akaryakıtta fiyatları il il değişiklikler gösteriyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre fiyatlar yeniden düzenlendi. İşte ve motorin indiriminin son dakika ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 9.8.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 09:32
Son dakika haberi: Benzin ve motorine flaş gelişme! İşte yeni benzin fiyatları...

Akaryakıttaki ve müjdesi vatandaşların yüzünü güldürdü. Gelen son dakika haberiyle yeni fiyatları güncel olarak yayınlandı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar ise şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. İşte benzin ve motorin indirimindeki son dakika gelişmesi...

AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM MÜJDESİ!

Benzin ve motorine gelen indirim müjdesinin ardından vatandaşlar yeni fiyatları merak etmeye başladı. İşte akaryakıttaki indirim haberinin ayrıntıları...

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Son dakika haberi: Benzin ve motorine flaş gelişme! İşte yeni benzin fiyatları...
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