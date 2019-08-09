Son dakika haberi: Benzin ve motorine flaş gelişme! İşte yeni benzin fiyatları...

Akaryakıttaki benzin ve motorin indirim müjdesi vatandaşların yüzünü güldürdü. Gelen son dakika haberiyle yeni benzin fiyatları güncel olarak yayınlandı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar ise şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. İşte benzin ve motorin indirimindeki son dakika gelişmesi...

AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM MÜJDESİ!

Benzin ve motorine gelen indirim müjdesinin ardından vatandaşlar yeni fiyatları merak etmeye başladı. İşte akaryakıttaki indirim haberinin ayrıntıları...