Dondurucu pazarına kurban etkisi

Her mevsim taze gıda tüketme talebi derin dondurucu pazarını hızla büyütüyor. Türkiye'de yıllık derin dondurucu satışı 810 bin adet. Bu yıl rakamın 1 milyonu bulması öngörülüyor. Farklı modellerle vatandaşlara sunulan ürünlerin fiyatları ise hacmine ve markasına göre değişiklik gösteriyor. Kurban bayramı öncesi de kesilen kurban etlerinin uzun süre dayanması için derin dondurucu talebinin arttığını belirten bayiler, vatandaşın özellikle elektrik tasarrufu, hacmi ve garantisine dikkat ettiğini bunun yanı sıra blok kapaklı yerine 6 ve 7 çekmecelilere talep gösterdiğini belirtiyor. Satışı artan kategorilerden biri de no-frost. Bu ürün grubunda da geçen yıla göre yüzde 10'luk bir artış var. Fiyatlar ise 600 lirayla 2 bin 200 lira arasında değişiyor.Tüketiciler için derin dondurucuda önemli olan özelliklerin başında elektrik tasarrufu geliyor. Bunun yanı sıra soğutucu haznesinin genişliği ve evin içerisinde fazla yer kaplamaması da vatandaşın dikkat ettiği özelliklerin başında. Kışın kış erzaklarını, yazın da yaz erzaklarını dondurucuya atıp ürünleri mevsiminde olmasa da mevsimindeymiş gibi tüketme lüksü, vatandaşı derin dondurucu alımına yönlendiriyor. Derin dondurucu pazarı Anadolu'da da hızla büyüyor. Derin dondurucunun konforunu keşfeden köy ve kasabalarda da yoğun bir satış söz konusu. Derin dondurucular iki farklı tipte satışa sunuluyor. Sandık tipi ve çekmeceli. Sandık tipi dondurucular geniş iç hacimleri dolayısıyla daha fazla gıdanın saklanmasını sağlıyor. 100-450 litre arasındaki iç hacimleriyle rahat bir kullanım sunan ürünü özellikle kalabalık aileler ve küçük işletmelerin tercihi. Enerji tasarrufu da sağlayan sandık tipi dondurucular, bu özelliğiyle bütçeyi de yormuyor. Çekmeceli tip derin dondurucular ise dar alanlar için üretildi. Bu ürün bir yandan da farklı nitelikteki ürünleri ayrı ayrı saklama imkanı verdiği için tüketiciden ilgi görüyor. 3-7 çekmeceli olarak satışa sunulan bu ürün, dar kullanım alanları için ideal.Günlükhayat içerisinde herkes bir koşturmacanın içinde. Dolayısıyla kişinin kendine vakit ayırması hele hele yemek yapması gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Durum böyle olunca insanlar da en pratik olana talebi artırıyor. Çalışma hayatının yoğunluğu nedeniyle eve geldikten sonra, hızlı ve pratik bir şekilde yemek hazırlamak için derin dondurucuyu açıp, donmuş gıdayı çıkarıp çözdürme işlemini başlatıyoruz. Fakat dondurulmuş gıdanın hızlı çözülmesi için kesinlikle yapılmaması gerekenler var. Sıcak suya koymak, mikrodalganın buz çözme ayarını kullanmak, güneşe ya da kaloriferin üzerine koymak listenin ilk sıralarında. Gıdanın besin değerini kaybetmemesi için, kendi halinde ve olabildiğince yavaş çözünmesi gerekiyor. Hatta çözdürme işlemi, dondurma işleminden daha yavaş olmalı. Bu yüzden çözünmesi istenen donmuş yiyeceği sabahtan buzdolabının alt bölmesine koyarak hem bakteri oluşumunun önüne geçmiş ve hem de besin değerini koruyarak yavaşça çözdürmüş olursunuz. Çözdürülen yiyeceklerin buzu çözüldükten sonra tekrar derin dondurucuda dondurulması hatalı bir davranış. Çözdürme miktarı ihtiyaç kadar yapılmalı ve geri kalan zaman kaybetmeden tekrar derin dondurucuya kaldırılmalı.Marketlerde bile her türlü yiyeceği, her mevsim dondurulmuş halde bulmak mümkün. Tabi burada önemli olan donmuş haldeki yiyecekleri ilk günkü tazeliğiyle muhafaza edebilmek. Marketlerden alınan donmuş yiyeceklerin çözülmemesi için alışverişe kuru gıdalardan başlayıp, alışveriş bitiminde dondurulmuş gıdaların alınması ve bu gıdaların buzlu veya karlı olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Olabildiğince hızlı ve çözünmesine izin vermeden evdeki derin dondurucuya götürülmesi ve eve gider gitmez de dondurucuya koyup dondurma işlemine kalındığı yerden devam edilmesi gerekiyor.