İlker Aycı: Kurban bayramında yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyacağız

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Kurban Bayramı tatilini de içine alan 9-16 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 2 milyon yolcuyu taşıyacaklarını söyledi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada bayram tatiliyle birlikte THY'nin operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurban bayramı tatilinde gidiş ve geliş operasyonları için "tıkır tıkır devam ediyor" ifadelerini kullanan Aycı, bayram boyunca yaklaşık 2 milyon yolcuyu taşıyacaklarını söyledi. Boeing 737 Max tipi uçaklara dünya genelinde uçuş yasağı getirilmesiyle filodaki 24 Max tipi uçağı uçuramadıklarını ve bu nedenle operasyonları eksik yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çeken Aycı, "Buna rağmen buradan (İstanbul Havalimanı), dün itibariyle yaptığımız 522 gidiş(kalkış) seferi ile Atatürk Havalimanı'ndaki sayıyı tekrar ettik. Eğer bu 24 uçak da seferde olsaydı, 522 değil 600'ün üzerinde sefer yaparak farklı bir rekoru daha kırmış olacaktık. Bugün 515 uçuş ile çok iyi performans gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz. Lokal yolcuda da Atatürk Havalimanı'nı geçmiş durumdayız. Özellikle iç hatlar lokal yolcuda 21 bin ki bu Atatürk Havalimanı'nda 19 bindi. Dış hatlarda da 25 bin yapmak suretiyle, geri kalanda transit olmak üzere bugün 97-98 binlerde yolcu taşıyoruz. Dün itibariyle 98 bin, bugün de 97 bin civarında yolcumuz var. Eksik uçakla operasyon yapmamıza uçmamıza rağmen Atatürk Havalimanı'nda geçmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

"BU BAYRAMA YÖNELİK 176 İLAVE SEFERİ DE KOYDUK"



24 uçağın uçurulamaması nedeniyle iç hatlarda yüzde 9 kapasite kestiklerini ve bu nedenle iptal edilen seferlerle ilgili yanlış bilgilerin yayıldığını belirten Aycı, şunları söyledi:



"24 eksik uçtuğumuzdan dolayı yüzde 9 kapasite kestik. Ama bu bayrama yönelik 176 ilave seferi de koyduk. Elimizdeki uçakları maksimumda kullanarak şehirlerimizden gelen, yurt içi ve yurt dışı taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. THY Max sorunu nedeniyle yüzde 9 uçuşlarını kestiyse diğer havayolları ne yaptı diye şöyle bir bakarsanız; şu gerçeği paylaşmak isterim. THY dışında kalan diğer yerli taşıyıcıların ortalama kestiği kapasite yüzde 20. Max sorununu ağırlıklı olarak yaşayan havayolu şirketi biziz. Biz, buna rağmen kapasitede mecburi olarak feragat etmiş olmamıza rağmen yüzde 20 kapasite kesen diğer havayollarının durumunu da kamuoyuna ve diğer yöneticilere bırakıyorum. THY bu anlamıyla elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecek. Bu konuda yönetim kurulu üyelerimizle, genel müdürlerimizle gerekli değerlendirmeleri de yaptık. Bayramdan sonra gerekli aksiyonu alıp bu kapasite eksikliğini 2019'dan sonra 2020'de tekrar yaşamamak için adımlarımızı süratle atarak, uçak tedariğimizi tamamlamak suretiyle 2020'de daha sağlam kapasite ile uçarak yolcularımızın ihtiyaçlarına cevap vereceğiz."





BİLET FİYATLARI



İlker Aycı, son dönemde bilet fiyatlarına yönelik yapılan eleştirilere de yanıt verdi. Bu konuda bilgilerin çarpıtıldığını ve eleştirilerin de haksız olduğunu kaydeden Aycı, "Özellikle bir low cost (düşük maliyetli) havayolu şirketinin ekonomi uçuşu ile bizim başka bir uçuşumuzu karşılaştırmak; elma ile armutu karşılaştırarak Türk Hava Yolları'na fiyat spekülasyonların ne kadar haksız eleştiriler yaptığını sizinle buradan paylaşıyorum. Önümüzdeki günlerde detaylı toplantılarla kamuoyunu bilgilendireceğiz" şeklinde konuştu. 2013 yılında konan tavan fiyat uygulamasıyla iç hatlarda 299 TL'lik bir tavan fiyat olduğunu bugün ise bu fiyatın turizm bölgelerinde 399 TL, diğer tüm şehirlerde 372 TL olarak uygulandığını aktaran Aycı, "Buradan bakıldığında İstanbul'dan Diyarbakır uçuşundaki bilet fiyatı 340 ila 370 TL arasında kalıyor. Bugün bir otobüs ile Diyarbakır'a seyahat etmeniz 200 TL'dir. Otobüsle seyahatin ne kadar uzun ve zor olduğunu biliyorsunuz. Seyahat süresince molalarda harcanan diğer ek harcamaları da kattığınızda uçak bileti ile arasındaki makas son derece daralıyor. 2013 ile 2019 arasında uçak biletleri ile karayolu taşımacılığı arasındaki bilet fiyat artışlarını karşılaştırdığınızda son derece mütevazı artışlar olduğunu görmüş olursunuz. Döviz olarak da baktığımızda önceki yıl ile bu yıl arasında yüzde 11,3 daha aşağıda satıyoruz. Makul fiyatla uçuran şirket olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KARGODA DÜNYADA 7'NCİ SIRAYA YÜKSELDİK"



Bir gazetecinin Turkish Cargo'daki hedeflerine ilişkin bir sorusuna İlker Aycı, "Kargoda dünyada 7'nci sıraya yükseldik. Pazar payımızı artırdık. Dünyada en çok ülkeye ve destinasyona uçan havayolu şirketi ünvanımıza artık hava kargoda da sahibiz. Hem hava kargoda hem yolcuda bu ünvanları taşıyor olmamıza, hava kargomuzun kattığı bu güzellik ve rekorlarla katkıda bulunmasına tüm çalışanlarımıza ve ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. Kargoda ilk 5 hedefimiz sürüyor" şeklinde yanıt verdi. Açıklamalarının ardından İlker Aycı, beraberinde Turkish Ground Services (TGS) Genel Müdürü Nurzat Erkal, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve diğer yöneticiler ile birlikte basın mensuplarının bayramını kutladı. Yolcularla sohbet edip, havalimanında görevli personel ile de bayramlaştı