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Talih Kuşu’na en iyi teklif Demirören ve İtalyan ortağından

Giriş Tarihi: 10.8.2019
Talih Kuşu’na en iyi teklif Demirören ve İtalyan ortağından
Milli Piyango'nun gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için açık teklif alma süreci tamamlandı. Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, "Bugünkü değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9.5 komisyon oranıyla Sisal-Şans Ortak Girişimi (OGG) verdi. Taahhüt edilen 10 yıllık hasılatın net bugünkü değeri 28 milyar 119 milyon TL'dir. Sisal-Şans Ortak Girişim Grubu, Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A'in yüzde 49 katılımıyla oluşmaktadır" denildi.
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Talih Kuşu’na en iyi teklif Demirören ve İtalyan ortağından
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