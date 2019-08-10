Ulaşımda ek seferlerle talep karşılandı

BUGÜN NELER OLDU

Bugün başlayan ve 14 Ağustos Çarşamba gününe kadar sürecek olan Kurban Bayramı tatili hava, kara ve deniz yolu ulaşımında büyük bir yoğunluk yarattı. Beş günlük tatili fırsat bilen 10 milyon vatandaş, tatil beldeleri ve memleketlerine akın etti. Alınan önlemler sayesinde ulaşımda ciddi bir aksama yaşanmadı. Yoğunluğun merkezlerinden biri de İstanbul Havalimanı'nı oldu. İGA tarafından yapılan açıklamada bayram tatili boyunca aksaklık yaşanmaması için gerekli hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da alınan önlemler sayesinde yolcular sorunsuz bir şekilde uçaklarına bindi.Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından 10-14 Ağustos tarihlerinde iç ve dış hatlarda 1 milyon 250 binin üzerinde yolcuyu misafir edeceklerini belirterek, bayram boyunca 170 ilave sefer konulduğunu bildirdi.Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla tatilcilerin İstanbul'dan İzmir, Ayvalık ve Edremit Körfezi'ne gitmek için feribotla geçişleri nedeniyle yoğunluk yaşandı. İstanbul Deniz Otobüsleri'nce (İDO) yoğunluğun karşılanması amacıyla Yenikapı-Bandırma hattında ek seferler konuldu. Kara ulaşımının önemli adreslerinden biri olan Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda büyük bir yoğunluk yaşandı. Özellikle saat başlarında sefere çıkan otobüsler, otogar çıkışında uzun kuyruklar oluşturdu. Otobüslere yönelik trafik denetimi yapıldı.Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, bayram hareketliliğinin 7 Ağustos'ta başladığını belirterek, günde ortalama 1 milyon kişinin otobüslerle yolculuk yapacağını ifade etti. Bayram döneminde otobüsçülük sektörünün 10 milyon yolcu taşıyacağını anlatan Başkan Yıldırım, "Türkiye genelinde 353 otobüs firması, 8 bin 500 otobüsle hizmet veriyor. Normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısı, ek seferlerle 27 bine kadar çıktı" ifadelerini kullandı. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç ise, "Geçen yıl bu dönemde 10 milyar liranın üzerinde satış yapıldı. Sektör olarak bu yıl da 12 milyar liralık satış öngörüyoruz" diye konuştu.