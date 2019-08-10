Vakıfbank’tan ekonomiye 321 milyar katkı

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Vakıfbank, yılın ilk yarısında Türkiye bilançosuna katkı sağlamaya devam etti. Toplam aktiflerini 380 milyar TL'nin üzerine çıkaran banka, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 321 milyar TL destek sağladı. Vakıfbank'ın nakdi krediler artış oranı ise yıllık bazda yüzde 19 ile 7.9 olan sektör ortalamasının 2 katından fazla gerçekleşti. Bankanın net kârı 1 milyar 19 milyon TL oldu. Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, "Milli ekonominin yanındaki güç olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümlerle desteğimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.