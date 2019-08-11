1.058 kişi ekmeğinden oldu

Yerel seçimlerden sonra CHP ve HDP'ye geçen bazı belediyelerde işçilere yapılan zulümlerin ardı arkası kesilmiyor. SABAH'a konuşan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye genelinde 131 işyerinde 21 bin 338 işçinin sendikasından istifa ettirildiğini, 24 işyerinde 1.058 kişinin işten çıkartıldığını açıkladı. Arslan'ın verdiği bilgiye göre, istifaların 17 bin 621'i Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası'ndan oldu. CHP'nin seçim öncesi söz verip yapmadığını söyleyen Arslan, "İşçiler, 'Bunlar böyle gelir atar, sürgün eder, baskı yapar' diye düşünüyor. Bunların yaptıklarına vicdan sahibi hiçbir işçi 'evet' demez ama baskıdan, işten çıkartılmaktan korkuyorlar. İşten atılma korkusuyla konuşamıyorlar ancak işten atılınca konuşabiliyorlar" dedi.







DİRENİYORLAR

İşçilere korkmaları durumunda baskının artacağını anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Arslan, "Van'da arkadaşlarımız HDP'li belediyenin psikolojik sindirme hareketlerine direniyorlar, terör bölgelerinde bunların teröristle işbirliği yapıp zarar vermesinden çekinenler var" diye konuştu.





BOLU'DA AÇLIK GREVİ BAŞLIYOR

İşçi kıyımının en acı şekilde yaşandığı illerden Bolu Belediyesi önünde işçiler 110 gündür eylem yapıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi verdiği söze dayanarak Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne yürüyen ancak hâlâ işlerine geri alınmayan işçiler bayram sonrası açlık grevine girecek. Grevin 23 Ağustos'ta başlaması bekleniyor. Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, durumun açlık grevi noktasına gelmeden çalışanların işlerine geri alınmasını temenni ettiklerini belirterek, "İşçilerle açlık grevine ben de katılacağım. İşçi arkadaşlarımızın hakkını korumak için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. Diğer işçi sendikalarının işçilere yapılanlara sustuklarının altını çizen Arslan, "Onlar da HAK-İŞ ten ne kadar işçi giderse kendileri açısından avantaj olarak görüyorlar. Biz de susarsak meydan tamamen belediye başkanlarının keyfi tutumlarına kalacak. İşten çıkarma riskine bir fren oluyoruz. Bu bizim için ciddi bir kazanım" şeklinde konuştu. Günlerdir Bolu Belediyesi önünde çadır eylemi yapan işçilerden Öznur Özeren, "Bize Ramazan'ı zehir etmişti, şimdi de Kurban Bayramını ediyor" dedi. Eşini kaybeden Ayşe Dikmen, "Ben işimi aşımı, geleceğimi geri istiyorum. Söz namustur, ölmek var, dönmek yok. Açlık grevine de gireceğim" ifadesini kullandı. Adil Alagöz ise "İşimize geri dönemeden bayram bizim neyimize, çadırımızda kalacağız. Eylemimize devam edeceğiz" diye konuştu.

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