Bayramda THY 2 milyon yolcu taşıyacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Kurban Bayramı tatilini de içine alan 9-16 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyacaklarını söyledi. İstanbul Havalimanı'nda THY'nin operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aycı, Kurban Bayramı tatili boyunca yapılan gidiş-geliş operasyonları için "Tıkır tıkır devam ediyor" ifadelerini kullandı.







LOKAL YOLCU BAŞARISI

İstanbul Havalimanı'nda önceki gün itibarıyla yaptıkları 522 gidiş (kalkış) seferi ile Atatürk Havalimanı'ndaki sayıyı tekrar ettiklerini söyleyen Aycı, "Çok iyi performans gerçekleştiriyoruz. Lokal yolcuda Atatürk Havalimanı'nı geçtik. Bugün (dün) 515 uçuş ile çok iyi performans gerçekleştirdik. Lokal yolcuda Atatürk Havalimanı'nda 19 bin olan sayı burada 21 bine çıktı" dedi. Yurtiçinde yaşanan kapasite sorununa da değinen Aycı, Boeing 737 Max tipi uçaklara dünya genelinde uçuş yasağı getirilmesiyle filodaki 24 Max tipi uçağı uçuramadıklarını ve bu nedenle operasyonları eksik yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

THY bayramda 2 milyon yolcu taşıyacak

24 uçağın uçurulamaması nedeniyle iç hatlarda yüzde 9 kapasite kestiklerini ve bu nedenle iptal edilen seferlerle ilgili yanlış bilgilerin yayıldığını kaydeden Aycı, şunları söyledi: "Bu bayrama yönelik 176 ilave seferi de koyduk. Elimizdeki uçakları maksimumda kullanarak şehirlerimizden gelen, yurtiçi ve yurtdışı taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. THY dışında kalan diğer yerli taşıyıcıların ortalama kestiği kapasite yüzde 20. Bayramdan sonra gerekli aksiyonu alıp bu kapasite eksikliğini 2019'dan sonra 2020'de tekrar yaşamamak için adımlarımızı süratle atarak, uçak tedariğimizi tamamlamak suretiyle 2020'de daha sağlam kapasite ile uçarak yolcularımızın ihtiyaçlarına cevap vereceğiz." Uçak bileti fiyatları konusunda da haksız eleştirilere uğradıklarını söyleyen Aycı, "Makul fiyata uçuran havayolu olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.