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Evcil hayvanlar için ayrı kontuar açıldı

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019
Evcil hayvanlar için ayrı kontuar açıldı
Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan evcil hayvanları ile birlikte seyahat edecek yolcularının işlemlerini daha hızlı ve kolay yapılabilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Hayvanları ile seyahat edecek yolcular artık kendileri için özel olarak ayrılan E20 checkin kontuarında işlemlerini yaptırabilecekler. Turkish Ground Services (TGS) Yolcu Hizmetleri Şefi Ersin Yaşa, İstanbul Havalimanı'ndaki fiziki koşulların uygun olması sebebiyle bu uygulamanın başlatıldığını söyledi.

UYGUN PERSONEL ÇALIŞIYOR
ABD, İngiltere ve Kanada gibi özel güvenlik kontrolüne tabi olan uçuşlar haricindeki tüm iç ve dış uçuşlarında hayvanları ile seyahat eden yolcuların işlemlerini kolaylıkla yaptırabileceğini belirten Yaşa "Buradaki görevliler havyana dostu, alerjisi olmayan ve taşıma konusunda gerekli prosedürü bilen arkadaşlarımızdan seçiliyor" dedi.
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Evcil hayvanlar için ayrı kontuar açıldı
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