İşlem rekoru kırdı

BUGÜN NELER OLDU

Kurban Bayramı öncesinde maaş ve emekli ikramiyesi ödemeleri Ziraat Bankası'na tarihi rekor kırdırdı. Türkiye'deki emekli maaş müşterilerinin yaklaşık yüzde 40'ına hizmet veren Ziraat Bankası, kamu çalışan maaşlarının da erken ödenmesiyle birlikte 2 günde yaklaşık 8.3 milyar TL ödeme yaptı. Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde 1 günde banka tarihinin işlem rekorunu kırdık. Kurban Bayramı öncesinde de son 2 gün içerisinde yaklaşık 7 milyon vatandaşımıza emekli ikramiye ödemeleri, kamu maaş çalışanı ödemeleri ve öğrenci burs ödemeleri olmak üzere 8.3 milyar TL ödeme gerçekleştirdik. Bu süre içerisinde gerçekleştirilen ödeme ve işlem sayıları Ziraat Bankası'nın operasyonel süreç yönetimi ve kabiliyetinin neticesidir" dedi.Konut kredilerinde faiz oranının 0.99'a düşmesinin etkisiyle şubelerde yoğunluk olduğunu hatırlatan Kırbaş, "Müşterilerimizin bayram öncesi nakit ihtiyaçlarının zamanında karşılanabilmesine yönelik tüm planlamalar günler öncesinde tamamlandı. Yaptığımız yoğunluk yönetimi planlaması ile tüm kanalların efektif kullanımı sağlandı. Çalışma arkadaşlarımızın da özverileri ile geçen bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesi de müşteri memnuniyetinden ödün vermeden başarılı bir yoğunluk yönetimi gerçekleştirilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.Müşterilerinin ağırlıkla kullandıkları bir diğer kanalın ATM'ler olduğunu vurgulayan Kırbaş, "ATM'lerimizden iki gün içinde 6.7 milyon adet işlem gerçekleştirildi. Burada sadece bankamız müşterilerine hizmet etmekle kalmadık. Ortak ATM Platformu'na dahil diğer kamu bankalarının müşterilerine de hizmet verdik. 8-9 Ağustos tarihlerinde devreye aldığımız şubelerin erken açılması uygulamasına Kurban Bayramı sonrasında 15 Ağustos Perşembe ve 19 Ağustos Pazartesi günleri de devam edeceğiz" dedi.Kırbaş,"Detaylı bilgi isteyenlere çağrı merkezimiz üzerinden yardımcı olduk. Müşterilerimizin hangi saatlerde şubelerimize geleceğine dair şube özelinde analizler yaparak işgücü planlarını oluşturduk. İkramiye ve kamu çalışan maaş ödemelerinin gerçekleştiği 8-9 Ağustos tarihlerinde tüm kanallarımızda yaklaşık 15.5 milyon adet müşteri işlemi gerçekleştirildi, bunun 2 milyonu şube kanalını tercih eden müşteri işlemleri oluşturdu" dedi.