İşsiz kalanların buruk bayramı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de CHP'li Kemalpaşa, Torbalı ve Menemen belediye başkanlarının sebepsiz yere kapı önüne koyduğu işçiler, Kurban Bayramı'na işsiz girdi. Torbalı'da Koray Koç, Menemen'de Göksel Aksoy ve Armağan Küçükerbil, Torbalı'da ise bağırsak kanseri Akif Akbudak işsiz kalan yüzlerce emekçilerden birkaçı... Torbalı Belediyesi'ndeki işine son verilen işçilerden Koray Koç, seçim sonrasında işten çıkarılanların sayısının 450'ye ulaştığını belirterek, "Hiçbir neden gösterilmeden mali ve ekonomik neden öne sürülerek işten çıkarıldık. Biz yasal yoldan hakkımızı arıyoruz" dedi.İki çocuk babası bağırsak kanseri 45 yaşındaki Akif Akbudak, "İki senedir Torbalı Belediyesi'nde çalışıyordum. Park bahçe bölümünde çalışırken bir anda çöp toplama kısmına aldılar. Bağırsak kanseriyim. Engelli kadrosundan işe girmiştim. Enfeksiyon kapma riski olan bir yerde çalışmamam lazım. Kanunen de yasak. Ama laf dinlemediler. Sonra da çıkışımı verdiler" dedi.