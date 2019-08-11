Karalar, nerede paralar?

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AdanaBüyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çıkardığı yüzlerce işçinin tepkisini gizlemek için Cumhur İttifakı'nı maaşlar için kendisine borçlanma yetkisi vermemekle suçladı. Önceki gün yapılan toplantıda istediği 169 milyon lira borçlanma yetkisi reddedilen Karalar, "İşçinin maaşlarını ödeyecektim" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ise Karalar'ı yalan söylemekle suçladı. İşçi maaşlarının 23 milyon lira olduğunu, belediyenin aylık 150 milyon lira geliri bulunduğunu belirten Gülaçtı, "Cari harcamalar için borçlanma olmaz. Projeler için borçlanma olur. Yalan söylüyor maaşları ödeyecek parası var. Ama işçinin mayıs ayı maaşlarını haziranda ödedi. Bu kadar parayı nereye harcıyor? Paralar oğlunun ortak olduğu reklam firmasına mı gidiyor? Merak ediyoruz" dedi.Karalar'ın göreve geldiği günden bu yana 666 işçiyi işten çıkardığını söyleyen Gülaçtı, "Karalar şimdiye kadar çıkardıkları işçi sayısının bu olduğunu, bundan sonra da işçi çıkarmaya devam edeceklerini söyledi. Sokağa atılan yüzlerce işçiyi CHP ve Karalar bizim üzerimizden örtbas etmeye çalışmaktadır. Bu çok çirkin bir siyaset şeklidir. Samimiyetten uzaktır. Milleti yanıltmaktır. Gece yarısı mesajları ile çıkarttıkları işçiler hakkında sus pus olmuşlardır. Neden işçinin 2 aylık maaşları içeride bekletilir?" diye konuştu.