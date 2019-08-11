Vatandaş 10 yıl vade istedi

Kamu bankalarının konut kredisinde faizi 0.99'a çekmesi bir süredir ev alma talebini erteleyen yatırımcıları heyecanlandırdı. Üç kamu bankasına 7 günde 5.9 milyar TL başvuru oldu. Edinilen bilgilere göre, başvuruların yüzde 98'i 500 bin TL'ye kadar olan, 0.99 faizle verilen kredi için yapıldı. Konut kredisine başvuran vatandaşların yüzde 85'i vade olarak 10 yılı tercih etti. Sadece yüzde 15'i 15 yıllık vadeyle kredi almak istedi. Bu da vade uzasa da tüketicilerin konut kredisinde alışkanlıklarının değişmediğini ortaya koydu.



KAMPANYA YARIŞI

Faizlerin düşmesiyle gayrimenkul sektöründe oluşan iyimser beklenti sektörü de harekete geçirdi. Markalı konut geliştiricileri, gayrimenkul yatırımcılarına güven ve moral aşılamak için kampanya yarışına girdi. Birinci el markalı konut üreticileri ek faiz indirimlerine başladı. Bazı projelerde faiz 0.69'a kadar çekilirken, bazı şirketler ise yüzde 15'e yakın indirim uygulamaya başladı.

Konut kredisine 5,9 milyarlık rekor talep

İKİNCİ ELDE ARTIŞ

İkinci el konut sahipleri ise faiz indirimlerinin ardından satış fiyatlarını yüzde 15 artırdı. İstanbul'un birçok semtinde satılık konut fiyatlarında 10 binden başlayıp 50 binlere kadar çıkan ciddi artışlar gözlendi. Emlakçılar, "Faizlerin düşmesiyle birlikte konut sahipleri satış fiyatlarını yükseltti. Yüksek konut kredisi faizleri nedeniyle satış yapmakta zorlanan birçok ev sahibi fiyatı düşük tutarak talep yaratmaya çalışıyordu. Faizler düşünce talebin artacağını öngörüp böyle bir düzenlemeye gittiler" diye konuştu. İkinci el konutların fiyatının artmasıyla ev alımını bayram sonrasına erteleyen vatandaşların talebi de birinci el markalı konutlara kaymaya başladı.



ÖZELLER İNDİRECEK Mİ??

Kamu bankalarının konut kredisini 0.99'a çekmesinin ardından gözler özel bankalara çevrildi. Özel bankalarda konut kredisi faizleri yüzde 1.39 ila 1.41 arasında değişiyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin eylül ayında da devam edeceğini belirten analistler, önümüzdeki dönemde özel bankaların da konut kredisi faizlerini aşağı çekmek zorunda kalacağını belirtti.?



DANİMARKA'DA EKSİ FAİZLE KONUT KREDISI

Danimarka'nın üçüncü büyük bankası olan Jyske Bank, konut kredisinde ilginç bir adıma imza attı. Eksi 0.5 faiz ile konut kredisi sunan banka ev almak isteyenlere çektiği kredinin üstünde para verecek. Business Insider'da yer alan habere göre, Danimarka'nın 3 büyük bankasından biri olan Jyse Bank, bu hafta içinde 10 yıllık sabit faiz ile konut kredisini eksi 0.5 faiz imkanı sunarak vereceğini duyurdu. Örneğin, Danimarka'dan 1 milyon dolar değerinde ev satın alan bir kişi 10 yılın sonunda bankaya 995 bin dolar ödeyecek.



KREDİYİ YÜZDE 0.99'LA VERİYORLAR

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, tutarı 500 bine kadar konut kredilerini azami 180 ay vade için yüzde 0.99 faizle tüketicilere sunuyor. 500 bin-1 milyon lira arasındaki kredi faizleri 180 ay vadeye kadar yüzde 1.19. 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için azami 180 ay vadede faiz oranı yüzde 1.39. Ziraat ve Vakıf Katılım'da ise 250 bin TL'ye kadar olan tutarlarda 180 ay vade için kâr oranı 0.99.



FAİZİN YARISI CEPTE

Kamu bankalarının faiz indirimiyle tüketicinin konut kredisinde ödeyeceği faiz yüzde 50 azalıyor. Buna göre, 180 ay vadede 500 bin TL kredi kullanacak olan bir müşteri, aylık yüzde 1.55 faizde toplam 1 milyon 488 bin TL öderken, aylık yüzde 0.99 faizle bu ödeme 1 milyon 73 bin liraya indi. Ödenecek faiz de 988 bin liradan 573 bin liraya düştü. 120 ay vadeli 500 bin liralık kredide ise faiz ödemesi 604 bin liradan 356 bine, toplam ödeme 1.1 milyon liradan 856.7 bin liraya geriledi.



34 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Önceki gün kamu bankalarına 7 iş gününde, 34 bini aşan kişinin 5.9 milyar liralık kredi başvurusunda bulunduğu açıklanmıştı. Başvuruların bayramdan sonra hızlanması bekleniyor.