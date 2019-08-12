CHP’li beledıyelerde işçi kıyımı sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Mudanya Belediyesi'nde görevli mühendis ve memurdan oluşan 7 kişinin geçici görevle Tunceli Hozat ve Ardahan'a gönderilmelerinin nedeni ortaya çıktı. Mudanya'nın CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından sürgüne gönderilen belediye çalışanları hazırladıkları dilekçede özelikle imar ve ruhsat gibi birimlerde görevli kişilerin belediyeden uzaklaştırıldığına dikkat çekilerek, "Rüşvet almayan, alana da engel olan, kanuna aykırı usulsüz kararlara imza atmayan ve başkanla aynı siyasi görüşü paylaşmayan personel uzaklaştırıldı" ifadelerine yer verildi. Kendilerine gönderilen tebligatların bilinçli olarak adli tatile denk geldiğini görünce şok olan belediye personeli geçici görev adı altında siyasi bir kıyımla sürgün edildiklerini söyledi. Belediye personeli yürütmeyi durdurma talebinde bulunmak için adli tatilinin bitmesini bekliyor.CHP'LI Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, işçi kıyımına devam ediyor. 142 kişiyi işten çıkaran daha sonra 309 kişiyi işe alan belediye, bayram öncesi maaş isteyenlere kapıyı gösterdi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANTEPE A.Ş.'nin Manavgat ilçesindeki şantiyesinde 4.5 yıldır şoför olarak çalışan Taner Karatepe (48), bayram öncesi alamadıkları maaşı sosyal medyada dile getirdiği için iş akdine son verildi. AK Partili eski Belediye Başkanı Menderes Türel'in Basın Danışmanı Selami Şahin ise Alanya Otogarı'na gişe memuru olarak sürüldü. Şahin'in yasal yollara başvuracağı öğrenildi.Mağdur olan Taner Karatepe, "Bayram öncesi maaşlarımız yatmadığı için sosyal medyadan 'maaşımızı alamıyoruz' diye yazı yazdım. Ertesi gün sabah işe gittiğimde iş akdimin sona erdiği söylendi. Hak istemek ne zaman suç oldu?" diye tepki gösterdi. SABAH