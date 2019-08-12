eCall Turkcell’e emanet

BUGÜN NELER OLDU

YENI nesil otomobillerin kaza anında hayat kurtarabilmek için otomatik olarak acil çağrı merkezlerini arayabilmesi 'eCall' teknolojisi Türkiye'de de zorunlu hale geldi. Turkcell, otomobillere entegre olan acil çağrı sistemi 'eCall'ın iletişim altyapısını sağlayacak. Böylece araçlar, akıllı, bağlantılı ve veri alışverişi sağlayan, 'tekerlekli mobil cihazlara' dönüşecek. Turkcell'in operatör profili eCall ihtiyacını karşılamak üzere kullanılan modüllerde kullanılacak ve bu cihazlar araçlara monte edilecek. Böylece dünyada ilk kez bir Türk işletmecinin SIM özellikleri yurtdışında üretilen araçlarda kullanılacak.