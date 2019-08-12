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fazlası 8.7 milyar dolar oldu

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Otomotiv dış ticaret fazlası 8.7 milyar dolar oldu
Yılın ilk altı ayında otomotiv ithalatı yüzde 49 azalırken, dış ticaret fazlası yüzde 60 artarak 8.7 milyar seviyesine yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 3.1 değerinde gerçekleşti. Otomotiv Sanayi Derneği raporuna göre, 2019'un ilk yarısında otomobil ihracatı yüzde 12 azaldı. Otomobil dış ticaret fazlası ise 2018 ilk yarısına göre yüzde 60 artarak 4.6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Son 10 yıllık verilere göre Türkiye otomotiv sektörü, 2011 ve 2015 yılları haricinde sürekli dış ticaret fazlası verdi. Sektörün son 10 yıllık dış ticaret fazlası ortalama olarak 2.6 milyar dolar değerinde gerçekleşti.
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Otomotiv dış ticaret fazlası 8.7 milyar dolar oldu
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