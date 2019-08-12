Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > THY rüya uçağın pilotlarını eğitiyor

rüya uçağın pilotlarını eğitiyor

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR SABAH Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2019
THY rüya uçağın pilotlarını eğitiyor
Dünyanın en genç filolarından birine sahip Türk Hava Yolları (THY) gelecek hedefleri çerçevesinde Boeing ve Airbus'a siparişini verdiği yeni nesil geniş gövde uçaklarını filosuna katlamaya başladı. Bu kapsamda ABD'li uçak üreticisi Boeing'e siparişi verilen 25'i kesin 5'i opsiyonlu 30 adet 'B787-9 Dreamliner' uçaklarından 6'sı ağustos ayı sonuna kadar şirket filosuna katmış olacak. Siparişlerin geri kalan kısmının filoya katılımı ise 2023'e kadar sürecek. THY, bu uçakların filoya katılımı ile birlikte pilotların tip eğitiminin verileceği yeni uçuş simülatörünü de devreye aldı. Pilotların eğitimi için kullanılacak simülatörlerden ikincisini ise 2020'nin ilk çeyreğinde teslim alınacak. Özellikle son yıllarda uçuş eğitimine yatırım yapan THY, böylece B787-9 filosuna ait eğitim uçuşlarını kendi tesislerinde gerçekleştirebilecek.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
THY rüya uçağın pilotlarını eğitiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN