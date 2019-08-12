THY rüya uçağın pilotlarını eğitiyor

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Dünyanınen genç filolarından birine sahip Türk Hava Yolları (THY) gelecek hedefleri çerçevesinde Boeing ve Airbus'a siparişini verdiği yeni nesil geniş gövde uçaklarını filosuna katlamaya başladı. Bu kapsamda ABD'li uçak üreticisi Boeing'e siparişi verilen 25'i kesin 5'i opsiyonlu 30 adet 'B787-9 Dreamliner' uçaklarından 6'sı ağustos ayı sonuna kadar şirket filosuna katmış olacak. Siparişlerin geri kalan kısmının filoya katılımı ise 2023'e kadar sürecek. THY, bu uçakların filoya katılımı ile birlikte pilotların tip eğitiminin verileceği yeni uçuş simülatörünü de devreye aldı. Pilotların eğitimi için kullanılacak simülatörlerden ikincisini ise 2020'nin ilk çeyreğinde teslim alınacak. Özellikle son yıllarda uçuş eğitimine yatırım yapan THY, böylece B787-9 filosuna ait eğitim uçuşlarını kendi tesislerinde gerçekleştirebilecek.