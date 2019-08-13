200 bin işçinin ikinci bayramı

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet ile Türk-İş, yaklaşık 200 bin kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay dün bir araya geldi. Anlaşmaya varılmasının ardından açıklama yapan Selçuk, imzalayacakları Çerçeve Protokol'ün kamu işçilerine ve ailelerine hayırlı sonuçlar getireceğine inandığını ifade ederek, şu bilgileri verdi: "Çerçeve Protokol kapsamında, brüt 3 bin 500 liranın altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına, brüt ücret 3 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. Kamu işçilerimizin ücretlerine 2019'un ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılması konusunda uzlaştık. Kamu işçilerimiz ocak ayında yüzde 6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı. 2019 yılı için üzerinde uzlaştığımız zamlarla birlikte, yıl geneli toplam ücret zammı yüzde 19'a ulaşmış olacak. 2020 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 3 ve ikinci 6 ayda yüzde 3 oranında ücret artışı gerçekleştireceğiz. Zam oranları enflasyonun altında kalırsa, işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler.Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da "222 gün, 3 gündür bu konuyu konuşuyoruz. Hayırlısı olsun" dedi. Ardından kamu işçisinin haklarını içeren çerçeve protokol taraflarca imzalandı. Ardından Atalay, "Bu süreçte Cumhurbaşkanı ile görüştünüz mü?" sorusu üzerine de "150 lirayı da yüzde 8'i de konuştuk" dedi.