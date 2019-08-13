İstanbul Havalimanı’ndan saatte 53.5 sefer yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Buyılın temmuz ayında 39 bin 804 seferin yapıldığı İstanbul Havalimanı'ndan bir saatte ortalama 53.5 uçağın iniş-kalkış yaptı. İç hatta 5 milyon 679 bin 299, dış hatta 16 milyon 463 bin 751 yolcu hizmet aldı. Havalimanında, 7 ayda 22 milyon 143 bin 50 yolcunun ağırlandığı belirlendi. Temmuzda ise 1 milyon 519 bin 52 iç, 4 milyon 681 bin 166 dış hat olmak üzere toplam 6 milyon 200 bin 218 yolcu İstanbul Havalimanı'nı tercih etti. Ocak-temmuz döneminde, İstanbul Havalimanı'nda geliş ve gidiş yapan uçaklarla, 198 bin 724 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşındı.