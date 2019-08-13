Sağlık turistinin harcaması 2 bin doların üzerinde

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine, Türkiye'de son yıllarda önemli adımlar atılan sağlık turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası alanda, kişi başı sağlık turizmi harcamasının 6 bin 500 dolar seviyesinde, medikal sağlık turizmi pazarının oluşturduğu büyüklüğün ise 100 milyar dolar düzeyine ulaştığını belirten Bağlıkaya, geçen yıl Türkiye'ye sağlık ve tedavi amacıyla gelen 551 bin 748 ziyaretçinin, kişi başı ortalama 2 bin 13 dolar seviyesinde harcama gerçekleştirdiğini aktardı.

Bağlıkaya, turistik amaçlı gelip özel hastane ya da sağlık merkezlerinde saç ekimi, estetik müdahale gibi operasyon geçirenler, 3'üncü yaş turizmi kapsamında ve termal tesislerden faydalanmak amacıyla ülkeye gelenler de eklendiğinde, Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki gelirlerinin geçen yıl itibarıyla yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.

"SAĞLIKTA 'TÜRKİYE' MARKASI DAHA FAZLA TANITILMALI"

Bağlıkaya, Türkiye'nin sağlık turizminden aldığı payı her yıl yaklaşık yüzde 25 artırdığına işaret ederek, bu alandan elde edilen geliri dünya sıralamasında en üst seviyeye çıkarmak için "Türkiye" markasının daha fazla tanıtılmaya ve pazarlanmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Sağlık turizmi için ülkeye gelen bir turistin, normal turistin üç katından daha fazla para harcadığını aktaran Bağlıkaya, Sağlık Bakanlığı'nın 2023 hedefleri arasında tıbbi tedavi amaçlı olarak ülkemize gelen ziyaretçi sayısının 1,5 milyona yükseltilmesi ve sağlık turizmi gelirinin ise en az 5 kat artırılarak 10 milyar dolara ulaştırılması olduğunu hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin dünyada ABD, Almanya, Tayland, Hindistan'ın ardından en çok uluslararası hasta ağırlayan 5'inci ülke olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, "Ülkemize sağlık turizmi kapsamında en çok turist Azerbaycan, Almanya, İngiltere, Gürcistan ve İran'dan geliyor. Bu ülkeleri İspanya, Hollanda, Bulgaristan, Fransa, Rusya, ABD, İtalya, Yunanistan, İsveç gibi ülkeler takip ediyor." dedi.

"HASTA SAYISI YAZ AYLARINDA ARTIŞ GÖSTERİYOR"

Bağlıkaya, Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki avantajlarına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yakınlığı itibarıyla avantajlı bir konuma sahip. Bunun yanında iklim, kültürel zenginlik, fiyat avantajları, sağlık hizmetlerinin kalitesi, eğitimli ve konusunda uzman sağlık ekipleri ve ulaşımı ağı açısından da çok sayıda avantajımız var. Medikal turizm, SPA, wellness, termal sağlık turizmi, spor turizmi, 3'üncü yaş ve engelli turizmi açısından olağan üstü avantajlı bir konumdayız. Dolayısıyla her kesime hitap edebilecek ürün ve hizmet niteliğine sahibiz."

Türkiye'de sağlık turizminin gelişmesiyle özellikle lazerle göz ameliyatları, diş, implant, saç ekimine ilginin artığını belirten Bağlıkaya, tedavi için gelen hastaların sayısının yaz aylarında artış gösterdiğini, bunun bir nedeninin "Tedavi amaçlı gelenler iyileşme sürecinde şehir turlarına katılması" olduğunu söyledi.

Bağlıkaya, "Edindiğimiz bilgilere göre kadınlar özellikle bölgesel yağ alma operasyonları diye tabir edilen liposuction, burun estetiği, farklı estetik ameliyatları için taleplerle geliyor. Erkeklerde ise saç ekimi ön plana çıkıyor." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK TURİSTLERİNE TAVSİYELER

Medicana Sağlık Grubu Uluslararası Hasta Merkezi Direktörü Dr. Murat Kaya da son dönemde sosyal medyanın sağlık turizmi alanında çok güçlü bir iletişim aracı haline geldiğini belirterek, bu kapsamda Türkiye'ye gelen birçok misafirin, sosyal medya üzerinden teklif aldığını söyledi.

Sağlık hizmetini sosyal medya üzerinden satın almak isteyen misafirlere tavsiyelerde bulunan Kaya, şunları kaydetti:

"Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar, verilecek sağlık hizmetinin hangi kurumda verildiği, kurumun bu hizmetin ne kadar arkasında durabileceği, kurumsal bir yapısının olup olmadığı, ilgili hekiminin yasal prosedürler kapsamında kayıtlı olup olmadığı olarak belirtilebilir. Yine ilgili aracının dışında, sağlık hizmeti kapsamında hizmet sunucusunun yurt dışından ilgili sağlık hizmeti kapsamında ne kadar tercih edilebilir olduğunun ve ne kadar tecrübesinin olduğunun araştırılması da son derece önemlidir."

Özellikle merdiven altı diye tabir edilen kurum ve kuruluşlarda yapılan işlemlerin, sunulan paket kapsamındaki sağlık hizmeti dışındaki içeriklerin cazip olmasının sağlık hizmetinin kalitesini göstermediğini vurgulayan Kaya, "Yapılacak her işin bir maliyeti ve değeri vardır. Bu sebeple en önemli uyarımız, aynı işlem için 3-4 farklı kurumdan fiyat teklifi almaları ve karşılaştırmalarıdır. Mümkünse işlem öncesi hekim ile iletişim kurulup yapılacak işlemin detayları hakkında hekimden bilgi alması olası sorunların önüne geçecektir." diye konuştu.