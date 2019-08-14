Arjantin’de piyasalar tepetaklak oldu

BUGÜN NELER OLDU

Arjantın'dedevlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen ön seçimlerde muhalif Alberto Fernandez'in Devlet Başkanı Mauricio Macri'den daha fazla oy alması piyasalarda deprem etkisi yarattı. Arjantin pezosunun dolar karşısındaki kaybı yüzde 30'u aştı. Arjantin Borsası, dolar bazında yüzde 48 ile borsalar tarihinin en büyük ikinci günlük düşüşünü gerçekleştirdi. Ülkede Devlet Başkanı Macri'nin başkanlığa gelmesinden bu yana Arjantin pezosu ilk defa bir gün içerisinde bu kadar büyük oranda değer kaybetti. Arjantin'de bir günde yaşanan türbülans sonrası yeni ekonomik kriz paketi bekleniyor. Asya piyasalarında da Hong Kong'ta devam eden göstericilerin yarattığı tedirginlikle satışlar gözlendi. Güvenilir liman olan Yen ve altın ise yükselişini sürdürdü.