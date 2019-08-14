Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Deutsche Bank: Veriler ve anketler durgunluğa işaret ediyor

: Veriler ve anketler durgunluğa işaret ediyor

Almanya merkezli , Almanya gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) yıl sonu ekonomik büyüme öngörüsünü yüzde 0.7’den yüzde 0.3’e indirerek, veriler ve anketlerin Almanya ekonomisinde "durgunluğa işaret ettiği" uyarısı yaptı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019 16:52
Deutsche Bank: Veriler ve anketler durgunluğa işaret ediyor

Deutsche Bank'ın Çarşamba günü müşterilerine gönderdiği notta makroekonomik veriler ve yapılan anketlerin ekonomide bozulmalara işaret ettiği ve gelecek yıl ekonomide toparlanmanın "pek olası görülmediği" belirtildi. Analistler, ikinci çeyrekte ekonomide görülen yüzde 0.1'lik düşüşün bu yılki ikinci gerileme olduğuna dikkat çekerek söz konusu düşüşün devam edeceğini ve ekonomide üçüncü çeyrekte yüzde 0.25 gerilemeyle durgunluk görüleceğini öngördü.

Raporda dördüncü çeyrek GSYH büyümesi öngörüsü değiştirilmezken, büyük küresel risklerin gerçekleşmesi durumunda "daha fazla düşüş görülebileceği" uyarısı yapıldı. Bu durumda düşüş eğiliminin 2020'de devam edebileceği belirtilirken, Haziran ayında Almanya sanayi üretimindeki yüzde 1.5 düşüşe ve Ifo Ekonomik Araştırmalar Merkezi ile Zew Enstitüsü'nün açıkladığı zayıf güvene dikkat çekildi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Deutsche Bank: Veriler ve anketler durgunluğa işaret ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN