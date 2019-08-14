Deutsche Bank: Veriler ve anketler durgunluğa işaret ediyor

Deutsche Bank'ın Çarşamba günü müşterilerine gönderdiği notta makroekonomik veriler ve yapılan anketlerin ekonomide bozulmalara işaret ettiği ve gelecek yıl ekonomide toparlanmanın "pek olası görülmediği" belirtildi. Analistler, ikinci çeyrekte ekonomide görülen yüzde 0.1'lik düşüşün bu yılki ikinci gerileme olduğuna dikkat çekerek söz konusu düşüşün devam edeceğini ve ekonomide üçüncü çeyrekte yüzde 0.25 gerilemeyle durgunluk görüleceğini öngördü.



Raporda dördüncü çeyrek GSYH büyümesi öngörüsü değiştirilmezken, büyük küresel risklerin gerçekleşmesi durumunda "daha fazla düşüş görülebileceği" uyarısı yapıldı. Bu durumda düşüş eğiliminin 2020'de devam edebileceği belirtilirken, Haziran ayında Almanya sanayi üretimindeki yüzde 1.5 düşüşe ve Ifo Ekonomik Araştırmalar Merkezi ile Zew Enstitüsü'nün açıkladığı zayıf güvene dikkat çekildi.

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