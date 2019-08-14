Ekonomiye destek 405 milyara ulaştı

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Türkiye İş Bankası, konsolide bazda aktif büyüklüğünü Haziran 2019 itibarıyla 524.5 milyar TL'ye yükselterek "Türkiye'nin en büyük özel bankası" unvanını korudu. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Ülkemiz ekonomisine her zaman olduğu gibi katkı sağlamaya devam ettik. Haziran sonu itibarıyla, konsolide bazda ekonomiye sağladığımız toplam kaynak 405.2 milyar TL'ye ulaştı" dedi. Banka, toplam mevduat hacmini konsolide bazda yıl sonuna göre yüzde 6.5 oranında artırarak 265.1 milyar TL'ye yükseltti.