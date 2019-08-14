Japon afet teknolojisi Türkiye’ye geliyor

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Deprem konusundaki teknolojik birikimi ile dikkat çeken Japonya'nın Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) "Japon Teknolojisinin Yaygınlaştırılması Programı" kapsamında, binaların depreme karşı sismik güçlendirilmesi konusunda önemli adımlar atılıyor. Japonya'nın afet teknolojisini Türkiye'ye transfer edecek proje ile 10 bin civarında okulun sismik güçlendirilmesi öngörülüyor. Patentli bina güçlendirme sistemi için gereken malzemeler de Türkiye'de tasarlanıp üretilebilecek. Teknoloji transferini de kapsayan proje ile metodun ana malzemesi olan 'Disk Ankrajları' Türkiye'de tasarlanıp, üretilebilecek. JICA Türkiye Başkanı Takehiro Yasui, Türkiye'de afet yönetimi konusunda AFAD, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlarla işbirliğinde birçok proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Şimdiye kadar 157 bin 643 kişiye 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' verildiğini dile belirten Yasui, nihai hedeflerinin ilköğretim öğrencilerine afet bilincini aşılamak için 'afet Yönetimi' dersinin müfredeta sokulması olduğunu kaydetti.