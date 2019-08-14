Kadın kooperatifleri istihdamı büyüttü

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Türkıye ekonomisinin ve toplumsal kalkınmanın itici gücü kooperatifler kadın istihdamının yeni anahtarı oldu. Türkiye'de hükümetin teşvik ettiği kadın kooperatiflerinin sayısı hızla artıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi olarak 179, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı da 43 kırsal kalkınma odaklı olmak üzere 222 adet kadın kooperatifi kurulduğunu söyledi. Bakan Selçuk, bu kooperatiflerin güçlendirilmesi için de destek verdiklerini kaydetti. Dünyada 1 milyar kişinin ortak olduğu 750 bine yakın kooperatif küresel şirketlere oranla yüzde 20 daha fazla istihdam yaratıyor. Önümüzdeki dönemde Kooperatif Destek Sistemi hayata geçirilecek ve finansal destek araçları geliştirilecek. Kooperatiflerin makine ve ekipman alımı, nitelikli personel istihdamı, demirbaş alımları ile tanıtım amaçlı giderleri sübvansiyonlu kredi olarak desteklenecek. Başta tarım satış kooperatifleri, kadın kooperatifleri ile sosyal nitelikli kooperatifler olmak üzere öncelikli sektörlerde faaliyette buluna kooperatiflere destek sağlanacak.AİLE, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Selçuk, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Protokolü "nü imzaladıklarını anımsattı. Bu kooperatifler yaklaşık 30 bin kadına ulaşırken, istihdam yaratılmasında da önemli potansiyel taşıyor. Kooperatifler, kadın girişimcilerin ürettikleri mal ve hizmetlerin pazarlanmasına aracılık ediyor. Kadınların sadece el becerileri, gastronomi, tarım ürünleri alanında değil, teknoloji odaklı projelerde de eğitim almaları destekleniyor. Kooperatif kurmak isteyen kadın girişimcilere her hukuki danışmanlık, kooperatifçilik eğitimleri veriliyor. Bu eğitimlerden de yaklaşık 4 bin kadın yararlandı. Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü bünyesinde bir çalışma grubu kuruldu.